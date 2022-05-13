Роналду не вошел в список претендентов на приз игроку года в АПЛ
На награду претендуют восемь игроков
АПЛ опубликовала список из 8 претендентов на звание лучшего игрока сезона 2021/2022. Довольно неожиданно в число претендентов не вошел лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Список претендентов на звание игрока года в АПЛ:
Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах (оба – Ливерпуль), Жоау Канселу, Кевин Де Брюйне (оба – Манчестер Сити), Букайо Сака (Арсенал), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Джаррод Боуэн (Вест Хэм), Джеймс Уорд-Прауз (Саутгемптон).
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