Роналду не вошел в список претендентов на приз игроку года в АПЛ

АПЛ опубликовала список из 8 претендентов на звание лучшего игрока сезона 2021/2022. Довольно неожиданно в число претендентов не вошел лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Список претендентов на звание игрока года в АПЛ:

Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах (оба – Ливерпуль), Жоау Канселу, Кевин Де Брюйне (оба – Манчестер Сити), Букайо Сака (Арсенал), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Джаррод Боуэн (Вест Хэм), Джеймс Уорд-Прауз (Саутгемптон).