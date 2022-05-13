Италия13 мая 2022, 14:50 |
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Ливерпуль надеется подписать лидера Ромы
Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в АПЛ
13 мая 2022, 14:50 |
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«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Николо Дзаньоло. Многое будет зависеть от ситуации с контрактом 22-летнего итальянского хавбека.
Нынешнее соглашение истекает летом 2024 года, и «Рома» хочет продлить контракт с Дзаньоло. Если хавбек не согласится на продление, то «Рома» будет готова рассмотреть его продажу за 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Дзаньоло 7 голов и 8 ассистов в 39 матчах за «Рому» во всех турнирах.
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