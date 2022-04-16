Рома готова продать молодую звезду за 60 млн евро

«Рома» вскоре может проститься с нападающим Николо Дзаньоло. Молодой итальянский футболист летом должен стать одним из самых лакомых кусков на трансферном рынке.

В настоящее время главными претендентами на Дзаньоло являются «Ювентус» и «Наполи».

Как сообщает итальянская пресса, за 22-летнего футболиста клубы должны заплатить минимум 60 млн евро. Вместе с тем, «Рома» стремится продлить контракт с футболистом.

В текущем сезоне на счету Дзаньоло семь голов и восемь голевых передач в 35 матчах за клуб.