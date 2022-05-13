Сен-Годан. Снигур вышла в полуфинал

Дарья Снигур пробилась в полуфинал грунтового турнир ITF в Сен-Годане (Франция). Третья сеяная украинка в двух сетах обыграла белоруску Юлию Гатовку. Матч продолжался 1 час и 13 минут.

1/4 финала

Дарья Снигур (Украина, 3) – Юлия Гатовка (Беларусь) – 7:6 (3), 6:2

В полуфинале Снигур сыграет с победителем матча Илена Ин-Альбон – Кароль Монне. Вчера Снигур обыграла Иоанну Лоредану Роску.