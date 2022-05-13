ITF13 мая 2022, 13:43 |
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Сен-Годан. Снигур вышла в полуфинал
Украинка обыграла Юлию Гатовку из беларуси
13 мая 2022, 13:43 |
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Дарья Снигур пробилась в полуфинал грунтового турнир ITF в Сен-Годане (Франция). Третья сеяная украинка в двух сетах обыграла белоруску Юлию Гатовку. Матч продолжался 1 час и 13 минут.
1/4 финала
Дарья Снигур (Украина, 3) – Юлия Гатовка (Беларусь) – 7:6 (3), 6:2
В полуфинале Снигур сыграет с победителем матча Илена Ин-Альбон – Кароль Монне. Вчера Снигур обыграла Иоанну Лоредану Роску.
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