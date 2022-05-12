ITF12 мая 2022, 15:05 |
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Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции
Дарья в двух непростых сетах обыграла соперницу из Румынии
12 мая 2022, 15:05 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжила побеждать в рамках 60-тысячника во Франции.
Во втором круге украинка, которая получила третий номер посева, одолела квалифаера Иоанну Лоредану Роска из Румынии.
Сен-Годан. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Иоанна Лоредана Роска (Румыния) – 6:4, 7:6(4)
Далее по сетке Юлия Гатовка.
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