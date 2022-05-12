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  4. Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции
ITF
12 мая 2022, 15:05 |
142
0

Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции

Дарья в двух непростых сетах обыграла соперницу из Румынии

12 мая 2022, 15:05 |
142
0
Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжила побеждать в рамках 60-тысячника во Франции.
 
Во втором круге украинка, которая получила третий номер посева, одолела квалифаера Иоанну Лоредану Роска из Румынии.
 
Сен-Годан. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Иоанна Лоредана Роска (Румыния) – 6:4, 7:6(4)

Далее по сетке Юлия Гатовка.

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Источник Sport.ua
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