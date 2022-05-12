Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжила побеждать в рамках 60-тысячника во Франции.



Во втором круге украинка, которая получила третий номер посева, одолела квалифаера Иоанну Лоредану Роска из Румынии.



Сен-Годан. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Иоанна Лоредана Роска (Румыния) – 6:4, 7:6(4)

Далее по сетке Юлия Гатовка.