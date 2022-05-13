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  4. Владелец Легии подтвердил, что Шахтер хочет играть матчи ЛЧ в Польше
Лига чемпионов
13 мая 2022, 12:15 |
278
0

Владелец Легии подтвердил, что Шахтер хочет играть матчи ЛЧ в Польше

Информация приобретает все более официальный характер

13 мая 2022, 12:15 |
278
0
Владелец Легии подтвердил, что Шахтер хочет играть матчи ЛЧ в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Дариуш Миодуски

Руководство донецкого «Шахтера» всерьез рассматривает возможность проведения домашних матчей Лиги чемпионов в сезоне-2022/23 за пределами Украины.

Из-за российско-украинской войны УЕФА вряд ли разрешит «горнякам» проводить домашние поединки даже на западе страны, из-за чего «Шахтер» оценивает возможности переноса этих матчей в Польшу.

В настоящий момент «Шахтер» ведет переговоры с боссами варшавской «Легии», о чем журналистам рассказал владелец и президент этого клуба Дариуш Миодуски.

«На данном этапе могу только подтвердить, что мы работаем над этим вопросом (проведение домашних матчей украинской команды в ЛЧ-2022/23 в Варшаве – прим.) вместе с «Шахтером». Скоро мы будем понимать больше и, конечно же, сообщим вам все подробности», - сказал Миодуски.

Примечательно, что в конце апреля СМИ сообщали о возможном проведении домашних матчей «Шахтера» в следующем сезоне Лиги чемпионов в польском Гданьске.

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Шахтер Донецк Легия Варшава Дариуш Миодуски Лига чемпионов
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Источник Sportowe Fakty
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