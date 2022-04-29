Шахтер готов играть матчи Лиги чемпионов в польском Гданьске

Руководство «Шахтера» осталось очень довольно приемом и увиденной инфраструктурой во время недавнего визита в польский Гданьск на благотворительный матч с местной «Лехией».
Несмотря на то, что впервые за долгие годы донецкая команда разместилась в отеле, чей статус ниже 5-звездочного, представители «Шахтера» были настолько восхищены приемом, что неофициально заявили о желании проводить домашние матчи Лиги чемпионов в следующем сезоне в Гданьске, если этого не удастся сделать на территории Украины.
Отметим, что в Гданьске расположена «Польсат Плюс Арена», которая была открыта в 2011 году и принимала матчи Евро-2012. Вместимость стадиона составляет 44 тысячи зрителей.
Источник — sport.interia.pl
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