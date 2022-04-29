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Шахтер готов играть матчи Лиги чемпионов в польском Гданьске

«Горняки» остались довольны приемом со стороны «Лехии» во время благотворительного матча

  • 29.04.2022 16:07
  • 784 просмотра
  • 2 комментария
Шахтер готов играть матчи Лиги чемпионов в польском Гданьске
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Шахтера» осталось очень довольно приемом и увиденной инфраструктурой во время недавнего визита в польский Гданьск на благотворительный матч с местной «Лехией».

Несмотря на то, что впервые за долгие годы донецкая команда разместилась в отеле, чей статус ниже 5-звездочного, представители «Шахтера» были настолько восхищены приемом, что неофициально заявили о желании проводить домашние матчи Лиги чемпионов в следующем сезоне в Гданьске, если этого не удастся сделать на территории Украины.

Отметим, что в Гданьске расположена «Польсат Плюс Арена», которая была открыта в 2011 году и принимала матчи Евро-2012. Вместимость стадиона составляет 44 тысячи зрителей.

Источник — sport.interia.pl

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    one l2, 29.04.2022 16:22
    +1
    Лехия в курсе о такой "чести" ???
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    online
    umnuy2, 29.04.2022 16:30
    -1
    one l2, 29.04.2022 16:22
    Лехия в курсе о такой "чести" ???
    для них это круто-топов посмотреть вживую
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