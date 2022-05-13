Андрей ПАВЕЛКО: «После сбора игроки получат несколько дней отдыха»
Глава УАФ – о подготовке сборной Украины к матчу против Шотландии
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о планах сборной Украины на подготовку к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии:
«Боруссия», «Эмполи», «Риека», а следующий сбор будет после того, как игроки получат несколько дней отдыха, а также, когда все легионеры, которые будут иметь возможность, присоединятся к команде. И пройти полным составом подготовку в товарищеских матчах и подготовиться к официальным. Уже есть два соперника, которые смогут порадовать наших болельщиков и тренерский штаб, чтобы подготовить наших игроков, которые находятся в разной игровой форме.
После второго сбора, когда команды отдохнут, тренерским штабом будет решен состав, который отправится на матч с Шотландией. Очень важно, чтобы эти матчи не только позволили нашему тренерскому штабу подготовить игроков, но и помочь нашим воинам, деткам, стране в гуманитарных вопросах».
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