Андрей ПАВЕЛКО: «После сбора игроки получат несколько дней отдыха»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о планах сборной Украины на подготовку к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии:

«Боруссия», «Эмполи», «Риека», а следующий сбор будет после того, как игроки получат несколько дней отдыха, а также, когда все легионеры, которые будут иметь возможность, присоединятся к команде. И пройти полным составом подготовку в товарищеских матчах и подготовиться к официальным. Уже есть два соперника, которые смогут порадовать наших болельщиков и тренерский штаб, чтобы подготовить наших игроков, которые находятся в разной игровой форме.

После второго сбора, когда команды отдохнут, тренерским штабом будет решен состав, который отправится на матч с Шотландией. Очень важно, чтобы эти матчи не только позволили нашему тренерскому штабу подготовить игроков, но и помочь нашим воинам, деткам, стране в гуманитарных вопросах».