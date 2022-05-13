Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ПАВЕЛКО: «После сбора игроки получат несколько дней отдыха»
Чемпионат мира
13 мая 2022, 12:06 | Обновлено 13 мая 2022, 12:39
86
0

Андрей ПАВЕЛКО: «После сбора игроки получат несколько дней отдыха»

Глава УАФ – о подготовке сборной Украины к матчу против Шотландии

13 мая 2022, 12:06 | Обновлено 13 мая 2022, 12:39
86
0
Андрей ПАВЕЛКО: «После сбора игроки получат несколько дней отдыха»
УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о планах сборной Украины на подготовку к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии:

«Боруссия», «Эмполи», «Риека», а следующий сбор будет после того, как игроки получат несколько дней отдыха, а также, когда все легионеры, которые будут иметь возможность, присоединятся к команде. И пройти полным составом подготовку в товарищеских матчах и подготовиться к официальным. Уже есть два соперника, которые смогут порадовать наших болельщиков и тренерский штаб, чтобы подготовить наших игроков, которые находятся в разной игровой форме.

После второго сбора, когда команды отдохнут, тренерским штабом будет решен состав, который отправится на матч с Шотландией. Очень важно, чтобы эти матчи не только позволили нашему тренерскому штабу подготовить игроков, но и помочь нашим воинам, деткам, стране в гуманитарных вопросах».

По теме:
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нашей сборной поблажки не нужны»
ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в тренировочный лагерь в Словении
Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень рад, что удалось забить Боруссии М»
Андрей Павелко сборная Украины по футболу Шотландия - Украина ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТК Футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Микель АРТЕТА: «Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения»
Футбол | 13 мая 2022, 07:51 3
Микель АРТЕТА: «Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения»
Микель АРТЕТА: «Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения»

Тренер «Арсенала» разочарован арбитражем в матче с «Тоттенхэмом»

Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге
Футбол | 13 мая 2022, 08:24 0
Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге
Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге

Карло Анчелотти вновь даст шанс украинцу

Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Футбол | 12.05.2022, 12:00
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ
Футбол | 12.05.2022, 14:36
Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ
Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Теннис | 12.05.2022, 18:59
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
12.05.2022, 22:35 1
Война
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
13.05.2022, 02:20 7
Биатлон
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
11.05.2022, 22:04 1
Футбол
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
11.05.2022, 17:19 4
Футбол
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
11.05.2022, 10:44 8
Футбол
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
12.05.2022, 11:45 1
Война
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
11.05.2022, 13:02
Война
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
12.05.2022, 14:01 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем