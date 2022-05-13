Англия13 мая 2022, 12:06 |
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ФОТО. Манчестер Сити показал статую Агуэро
Монумент посвящен золотому голу Серхио, который он забил 10 лет назад
13 мая 2022, 12:06 |
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«Манчестер Сити» показал статую Серхио Агуэро.
Она установлена у стадиона «Этихад», где «Ман Сити» проводит домашние матчи.
Официальная церемония открытия состоится сегодня, 13 мая, когда исполняется 10 лет золотому голу Агуэро – на 93:20 форвард забил «Куинз Парк Рейнджерс», и этот мяч принес «Сити» первое чемпионство за 44 года.
Напомним, что Агуэро завершил карьеру в декабре 2021 года из-за проблем с сердцем.
CITY FOREVER 💙#ManCity pic.twitter.com/Q5Fr20RHno— Manchester City (@ManCity) May 13, 2022
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