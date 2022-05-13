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  4. ФОТО. Манчестер Сити показал статую Агуэро
Англия
13 мая 2022, 12:06 |
472
0

ФОТО. Манчестер Сити показал статую Агуэро

Монумент посвящен золотому голу Серхио, который он забил 10 лет назад

13 мая 2022, 12:06 |
472
0
ФОТО. Манчестер Сити показал статую Агуэро
ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» показал статую Серхио Агуэро.

Она установлена у стадиона «Этихад», где «Ман Сити» проводит домашние матчи.

Официальная церемония открытия состоится сегодня, 13 мая, когда исполняется 10 лет золотому голу Агуэро – на 93:20 форвард забил «Куинз Парк Рейнджерс», и этот мяч принес «Сити» первое чемпионство за 44 года.

Напомним, что Агуэро завершил карьеру в декабре 2021 года из-за проблем с сердцем.

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Манчестер Сити Серхио Агуэро
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Источник Sport.ua
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