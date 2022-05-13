ФОТО. Манчестер Сити показал статую Агуэро

«Манчестер Сити» показал статую Серхио Агуэро.

Она установлена у стадиона «Этихад», где «Ман Сити» проводит домашние матчи.

Официальная церемония открытия состоится сегодня, 13 мая, когда исполняется 10 лет золотому голу Агуэро – на 93:20 форвард забил «Куинз Парк Рейнджерс», и этот мяч принес «Сити» первое чемпионство за 44 года.

Напомним, что Агуэро завершил карьеру в декабре 2021 года из-за проблем с сердцем.