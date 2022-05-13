Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нашей сборной поблажки не нужны»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня):

«Игроки «Шахтера» и «Динамо» уже вместе. Хотя с динамовцами была заминка, не нужная, на мой взгляд, в это время. Матч с Шотландией, и это все понимают — наиважнейший. Уверен, нашей сборной поблажки не нужны, об этом и Андрей Ярмоленко говорил недавно. Убежден, что все наши ребята понимают цену матча в Глазго. Нужно выходить на поле и биться за Украину.

Шотландцы в другом психологическом состоянии находятся. Наши ребята за счет силы духа могут победить. Подопечные Александра Петракова сплотятся, чтобы завоевать путевку на чемпионат мира. Тут даже тренерам ничего не нужно накручивать — все и так все понимают. Все мы понимаем, что футбол важная составляющая в жизни нашего общества. Времена очень сложные, но украинцев нужно порадовать».