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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нашей сборной поблажки не нужны»
Чемпионат мира
13 мая 2022, 11:42 |
208
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нашей сборной поблажки не нужны»

Экс-игрок сборной Украины – о матче против Шотландии

13 мая 2022, 11:42 |
208
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нашей сборной поблажки не нужны»
Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня):

«Игроки «Шахтера» и «Динамо» уже вместе. Хотя с динамовцами была заминка, не нужная, на мой взгляд, в это время. Матч с Шотландией, и это все понимают — наиважнейший. Уверен, нашей сборной поблажки не нужны, об этом и Андрей Ярмоленко говорил недавно. Убежден, что все наши ребята понимают цену матча в Глазго. Нужно выходить на поле и биться за Украину.

Шотландцы в другом психологическом состоянии находятся. Наши ребята за счет силы духа могут победить. Подопечные Александра Петракова сплотятся, чтобы завоевать путевку на чемпионат мира. Тут даже тренерам ничего не нужно накручивать — все и так все понимают. Все мы понимаем, что футбол важная составляющая в жизни нашего общества. Времена очень сложные, но украинцев нужно порадовать».

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Евгений Левченко сборная Украины по футболу Шотландия - Украина ЧМ-2022 по футболу
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Источник FanDay
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