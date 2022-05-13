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  4. Шевчук вошел в тренерский штаб сборной Украины U-19
Молодежные турниры
13 мая 2022, 11:08 |
167
1

Шевчук вошел в тренерский штаб сборной Украины U-19

Экс-игрок «Шахтера» будет ассистировать Владимира Езерского

13 мая 2022, 11:08 |
167
1
Шевчук вошел в тренерский штаб сборной Украины U-19
ТК Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Известный в прошлом футболист Вячеслав Шевчук вошел в тренерский штаб юношеской сборной Украины U-19.

Как сообщает источник, Шевчук будет совмещать работу в сборной с должностью спортивного директора «Вереса».

Напомним, что сборная Украины U-19 вскоре проведет заключительные матчи отбора на Евро-2022. В июне украинская команда сыграет с Норвегией, Сербией и Нидерландами.

Финальная часть чемпионата Европы среди сборных U-19 стартует 18 июня в Словакии.

Напомним, что ранее «Шевчук» возглавлял юношескую команду «Шахтера» и донецкий «Олимпик».

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