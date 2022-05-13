Шевчук вошел в тренерский штаб сборной Украины U-19
Экс-игрок «Шахтера» будет ассистировать Владимира Езерского
Известный в прошлом футболист Вячеслав Шевчук вошел в тренерский штаб юношеской сборной Украины U-19.
Как сообщает источник, Шевчук будет совмещать работу в сборной с должностью спортивного директора «Вереса».
Напомним, что сборная Украины U-19 вскоре проведет заключительные матчи отбора на Евро-2022. В июне украинская команда сыграет с Норвегией, Сербией и Нидерландами.
Финальная часть чемпионата Европы среди сборных U-19 стартует 18 июня в Словакии.
Напомним, что ранее «Шевчук» возглавлял юношескую команду «Шахтера» и донецкий «Олимпик».
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