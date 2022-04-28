Сборная Украины U-19 узнала потенциальных соперников на Евро-2022

Сегодня в словацком Шаморине состоялась жеребьевка Евро-2022 (U-19).



В случае попадания в финальный турнир сборная Украины сыграет в группе В вместе с Англией, Израилем и Австрией.



Евро-2022 (U-19). Финальный турнир



Группа А: Словакия, Румыния, Италия, Франция.



Группа B: Англия, Израиль, победитель группы 6, Австрия.



Финальный турнир продлится с 18 июня по 1 июля в Словакии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Предусмотрен и матч за пятое место, поскольку пять сильнейших сборных Евро-2022 (U-19) получат путевки на ЧМ-2023 (U-20) в Индонезии.



В настоящее время известны семь из восьми участников чемпионата Европы. Кроме сборной Словакии, получившей прямой пропуск в финальную стадию на правах хозяина, это победители групп элит-раунда Австрия, Англия, Израиль, Италия, Румыния и Франция. Последний финалист определится в июне в мини-турнире, где выступит юношеская сборная Украины.



Напомним, что сине-желтые попали в группу 6, где встретятся с командами Нидерландов, Норвегии и Сербии. Соревнования должны были проходить с 23 по 29 марта в Нидерландах. В связи с военной агрессией против Украины УЕФА изменил срок. Матчи с участием нашей команды запланированы на 1-е, 4-е и 7 июня.



Календарь элит-раунда отбора Евро-2022 (U-19) в группе 6



01.06.2022



17.00. Норвегия — Украина (Роттердам)



20.00. Нидерланды — Сербия (Алмере)



04.06.2022



13.00. Украина — Сербия (Алфен-ан-ден-Рейн)



17.00. Нидерланды — Норвегия (Роттердам)



07.06.2022



20.00. Украина — Нидерланды (Роттердам)



20.00. Сербия — Норвегия (Алфен-ан-ден-Рейн)



Время начала матчей – киевское.



Напомним, что команда Владимира Езерского в квалификационном раунде заняла первое место в группе: обыграла Мальту (4:2) и Финляндию (2:1), а также сыграла вничью с Польшей (2:2).