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  4. Ринат АХМЕТОВ: «Желаю Динамо новых громких побед и исторических достижений»
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 09:43 |
753
2

Ринат АХМЕТОВ: «Желаю Динамо новых громких побед и исторических достижений»

Президент «Шахтера» поздравил киевлян с 95-летием

13 мая 2022, 09:43 |
753
2
Ринат АХМЕТОВ: «Желаю Динамо новых громких побед и исторических достижений»
ФК Шахтер. Ринат Аметов

13 мая исполняется 95 лет со дня основания футбольного клуба «Динамо».

В честь юбилейной даты поздравления на имя президента ФК «Динамо» Игоря Суркиса направил президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов.

«Приветствую руководство, сотрудников и болельщиков ФК «Динамо» (Киев) с 95-летием клуба.

Славная история киевского «Динамо» – это история великих побед и свершений, это десятки выигранных трофеев и успехи на международной арене, это уважение футбольного мира и преданность миллионов людей. «Динамо» давно и крепко является символом не только украинского футбола, но и сильной независимой Украины.

Историю «Динамо» писало много поколений выдающихся руководителей, талантливых игроков, тренеров и работников клуба, но все эти годы оставалось неизменным – стремление сохранять знаменитые динамовские традиции и достигать высоких целей.

Амбиции и желание побеждать всегда объединяли «Динамо» и «Шахтер», а еще обеспечивали красивое соперничество наших клубов на футбольном поле. Противостояние «Шахтера» и «Динамо» – это украшение украинского чемпионата, а наши матчи в Донецке на «Донбасс Арене» и в Киеве на «Олимпийском» – это самые лучшие и памятные игры в истории клубов.

Сегодня все мы живем в ожидании главной, общей для нашей страны победы. И я искренне надеюсь, что очень скоро «Динамо» и «Шахтер» снова встретятся на стадионах мирной, преуспевающей Украины и проведут еще много ярких матчей за заполненных трибун.

Желаю болельщикам «Динамо» мира и добра, а клубу новых громких побед и исторических достижений», - сказал Ахметов.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Неожиданно такое слышать от рыжего. Что тут скажешь, спасибо за поздравление!
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