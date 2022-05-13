Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вскоре проведет второй матч за мадридский клуб в чемпионате Испании. Об этом рассказал тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Лунин сыграет с «Кадисом», а Куртуа — с «Бетисом», — сказал Анчелотти.

Напомним, что Лунин в матче с «Атлетико» дебютировал за «Реал» в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что «Реал» вновь отправит Лунина в аренду.

