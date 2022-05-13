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  4. Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге
Испания
13 мая 2022, 08:24 |
1493
0

Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге

Карло Анчелотти вновь даст шанс украинцу

13 мая 2022, 08:24 |
1493
0
Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вскоре проведет второй матч за мадридский клуб в чемпионате Испании. Об этом рассказал тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Лунин сыграет с «Кадисом», а Куртуа — с «Бетисом», — сказал Анчелотти.

Напомним, что Лунин в матче с «Атлетико» дебютировал за «Реал» в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что «Реал» вновь отправит Лунина в аренду.
 

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу
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Источник Marca
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