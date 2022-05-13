Испания13 мая 2022, 08:24 |
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Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге
Карло Анчелотти вновь даст шанс украинцу
13 мая 2022, 08:24 |
1493
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Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вскоре проведет второй матч за мадридский клуб в чемпионате Испании. Об этом рассказал тренер «Реала» Карло Анчелотти.
«Лунин сыграет с «Кадисом», а Куртуа — с «Бетисом», — сказал Анчелотти.
Напомним, что Лунин в матче с «Атлетико» дебютировал за «Реал» в Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что «Реал» вновь отправит Лунина в аренду.
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