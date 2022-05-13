Бензема вышел на второе место по голам за Реал

«Реал» уничтожил «Леванте» (6:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Французский форвард Карим Бензема отметился голом.

Для Карима этот гол стал 323-м за «Реал», по этому показателю он сравнялся по этому показателю с Раулем. Теперь игроки делят между собой второе место в списке лучших бомбардиров «Королевского клуба». Лидером по голам за «Реал» является Криштиану Роналду (450).

В нынешнем сезоне Бензема провел за «Реал» 44 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 44 гола и сделал 15 результативных передач.