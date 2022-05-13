Тоттенхэм не проигрывает Арсеналу дома с 2014 года

«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» (3:0) в перенесенном матче 22-го тура Английской Премьер-лиги

«Шпоры» продлили серию без поражений от «Арсенала» на домашнем стадионе. Теперь клуб не проигрывает «Арсеналу» на своем стадионе на протяжении последних восьми игр АПЛ (6 побед и 2 ничьих).

Это самая длинная подобная серия с 1968 года. С 1960 по 1968 год «Тоттенхэм» не проигрывал девять матчей.

Добавим, что это самая крупная победа «Тоттенхэм» над «Арсеналом» в истории АПЛ.