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  4. Тоттенхэм не проигрывает Арсеналу дома с 2014 года
Англия
13 мая 2022, 07:03 |
213
0

Тоттенхэм не проигрывает Арсеналу дома с 2014 года

На своем поле «шпоры» чувствуют себя очень комфортно

13 мая 2022, 07:03 |
213
0
Тоттенхэм не проигрывает Арсеналу дома с 2014 года
Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» (3:0) в перенесенном матче 22-го тура Английской Премьер-лиги

«Шпоры» продлили серию без поражений от «Арсенала» на домашнем стадионе. Теперь клуб не проигрывает «Арсеналу» на своем стадионе на протяжении последних восьми игр АПЛ (6 побед и 2 ничьих).

Это самая длинная подобная серия с 1968 года. С 1960 по 1968 год «Тоттенхэм» не проигрывал девять матчей.

Добавим, что это самая крупная победа «Тоттенхэм» над «Арсеналом» в истории АПЛ.

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Источник Opta
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