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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
12.05.2022, FT 3 : 0
Кадис
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Испания
13 мая 2022, 05:00 | Обновлено 13 мая 2022, 05:10
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0

Реал Сосьедад – Кадис – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

13 мая 2022, 05:00 | Обновлено 13 мая 2022, 05:10
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0
Реал Сосьедад – Кадис – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 36-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле разгромил «Кадис» со счетом 3:0.

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Порту (Реал Сосьедад).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Аднан Янузай (Реал Сосьедад).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).
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видео голов и обзор Реал Сосьедад Кадис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник MEGOGO
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