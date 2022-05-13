12.05.2022, FT 3 : 0
Испания13 мая 2022, 05:00 | Обновлено 13 мая 2022, 05:10
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Реал Сосьедад – Кадис – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
13 мая 2022, 05:00 | Обновлено 13 мая 2022, 05:10
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В поединке 36-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле разгромил «Кадис» со счетом 3:0.
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Порту (Реал Сосьедад).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Аднан Янузай (Реал Сосьедад).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).
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