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  4. Райо Вальекано – Вильярреал – 1:5. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
12.05.2022, FT 1 : 5
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 мая 2022, 01:36 | Обновлено 13 мая 2022, 03:45
56
0

Райо Вальекано – Вильярреал – 1:5. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

13 мая 2022, 01:36 | Обновлено 13 мая 2022, 03:45
56
0
Райо Вальекано – Вильярреал – 1:5. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 36-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на выезде разгромил «Райо Вальекано» со счетом 5:1.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Педраса (Вильярреал).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Пау Торрес (Вильярреал).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Фойт (Вильярреал).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Сержи Гвардиола (Райо Вальекано).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Педраса (Вильярреал).
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видео голов и обзор Райо Вальекано Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник MEGOGO
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