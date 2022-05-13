12.05.2022, FT 1 : 5
Испания13 мая 2022, 01:36 | Обновлено 13 мая 2022, 03:45
56
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Райо Вальекано – Вильярреал – 1:5. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
13 мая 2022, 01:36 | Обновлено 13 мая 2022, 03:45
56
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В поединке 36-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на выезде разгромил «Райо Вальекано» со счетом 5:1.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Педраса (Вильярреал).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Пау Торрес (Вильярреал).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Фойт (Вильярреал).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Сержи Гвардиола (Райо Вальекано).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Педраса (Вильярреал).
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