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  4. Есть три кандидата. Милан ищет усиление на фланг атаки
Италия
12 мая 2022, 23:40 |
399
0

Есть три кандидата. Милан ищет усиление на фланг атаки

В шорт-листе Деулофеу, Асенсио и Берарди

12 мая 2022, 23:40 |
399
0
Есть три кандидата. Милан ищет усиление на фланг атаки
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Деулофеу

После смены владельцев «Милан» планирует масштабное усиление во время летнего трансферного окна. Одной из приоритетных позиций является правый фланг атаки.

В шорт-листе «Милана» три кандидатуры. Это Доменико Берарди из «Сассуоло», Марко Асенсио из «Реала» и Жерара Деулофеу из «Удинезе».

Ранее Деулофеу уже выступал за «Милан» в 2017 году на правах аренды из «Эвертона». В нынешнем сезоне на счету 28-летнего испанца 12 голов и 4 ассиста в 32 матчах Серии А.

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Милан Жерар Деулофеу Доменико Берарди Марко Асенсио
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Источник Corriere dello Sport
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