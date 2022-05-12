Есть три кандидата. Милан ищет усиление на фланг атаки

После смены владельцев «Милан» планирует масштабное усиление во время летнего трансферного окна. Одной из приоритетных позиций является правый фланг атаки.

В шорт-листе «Милана» три кандидатуры. Это Доменико Берарди из «Сассуоло», Марко Асенсио из «Реала» и Жерара Деулофеу из «Удинезе».

Ранее Деулофеу уже выступал за «Милан» в 2017 году на правах аренды из «Эвертона». В нынешнем сезоне на счету 28-летнего испанца 12 голов и 4 ассиста в 32 матчах Серии А.