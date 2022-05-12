Валерий БОНДАРЬ: «То, что происходит в Украине, не дает нам покоя»

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь поделился впечатлениями от контрольного матча против «Боруссии» Менхенгладбах (2:1):

«Победа на стадионе, пришли наши болельщики, люди и болели за нас — это, конечно, хорошо, но мы не забываем о том, что происходит в нашей стране и не дает нам покоя. Но порадоваться так, как бы мы этого хотели.

Победа – это хорошо. Она была для нашей страны. Не нужно даже мотивировать в таких матчах. Когда ты выходишь, а у тебя на сердце герб Украины».