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  4. Валерий БОНДАРЬ: «То, что происходит в Украине, не дает нам покоя»
Чемпионат мира
12 мая 2022, 23:20 |
86
0

Валерий БОНДАРЬ: «То, что происходит в Украине, не дает нам покоя»

Защитник «Шахтера» - о матче против «Боруссии» Менхенгладбах

12 мая 2022, 23:20 |
86
0
Валерий БОНДАРЬ: «То, что происходит в Украине, не дает нам покоя»
ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь поделился впечатлениями от контрольного матча против «Боруссии» Менхенгладбах (2:1):

«Победа на стадионе, пришли наши болельщики, люди и болели за нас — это, конечно, хорошо, но мы не забываем о том, что происходит в нашей стране и не дает нам покоя. Но порадоваться так, как бы мы этого хотели.

Победа – это хорошо. Она была для нашей страны. Не нужно даже мотивировать в таких матчах. Когда ты выходишь, а у тебя на сердце герб Украины».

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Валерий Бондарь сборная Украины по футболу Боруссия Менхенгладбах
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Источник ТК Футбол
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