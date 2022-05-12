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  4. Боруссия хочет подписать еще одного форварда на замену Холанду
Германия
12 мая 2022, 22:53 |
181
0

Боруссия хочет подписать еще одного форварда на замену Холанду

Клуб из Дортмунда не хочет ограничиваться Каримом Адейеми

12 мая 2022, 22:53 |
181
0
Боруссия хочет подписать еще одного форварда на замену Холанду
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьен Алле

После продажи Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» «Боруссия» Дортмунд подписала на замену ему Карима Адейеми.

Однако одним Адейеми «Боруссия» не планирует ограничиваться. Немецкий клуб проявляет интерес к Себастьяну Алле из «Аякса».

Переговоры между клубами уже начались. Сумма трансфера 27-летнего ивуарийца может составить 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Алле 34 гола и 9 ассистов в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах.

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Боруссия Дортмунд Аякс Себастьян Алле Эрлинг Холанд Карим Адейеми
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