Боруссия хочет подписать еще одного форварда на замену Холанду

После продажи Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» «Боруссия» Дортмунд подписала на замену ему Карима Адейеми.

Однако одним Адейеми «Боруссия» не планирует ограничиваться. Немецкий клуб проявляет интерес к Себастьяну Алле из «Аякса».

Переговоры между клубами уже начались. Сумма трансфера 27-летнего ивуарийца может составить 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Алле 34 гола и 9 ассистов в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах.