Германия12 мая 2022, 22:53 |
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Боруссия хочет подписать еще одного форварда на замену Холанду
Клуб из Дортмунда не хочет ограничиваться Каримом Адейеми
12 мая 2022, 22:53 |
181
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После продажи Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» «Боруссия» Дортмунд подписала на замену ему Карима Адейеми.
Однако одним Адейеми «Боруссия» не планирует ограничиваться. Немецкий клуб проявляет интерес к Себастьяну Алле из «Аякса».
Переговоры между клубами уже начались. Сумма трансфера 27-летнего ивуарийца может составить 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Алле 34 гола и 9 ассистов в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах.
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