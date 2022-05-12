Англия12 мая 2022, 20:39 |
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В контракте Холанда есть клаусула. Она вступит в силу через два года
У форварда будет возможность покинуть «Манчестер Сити»
12 мая 2022, 20:39 |
904
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В контракте Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» прописана клаусула в размере 150 миллионов евро. Об этом сообщают немецкие СМИ.
При этом клаусула вступит в силу только летом 2024 года.
Напомним, «Манчестер Сити» официально сообщил о подписании Холанда 10 мая. Сумма трансфера, по разным версиям СМИ, составила 60 или 75 миллионов евро.
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