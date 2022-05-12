Рим. Джокович справился с Вавринкой на пути в четвертьфинал

В 1/8 финала грунтового Мастерса в Риме Новак Джокович встречался со своим давним соперником, Стэном Вавринкой.

Швейцарец достойного сопротивления первой ракетке мира не оказал, взяв всего четыре гейма. Матч продолжался 1 час и 16 минут.

1/8 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:2, 6:2

В четвертьфинале соперником Джоковича станет канадец Феликс Оже-Альяссим.