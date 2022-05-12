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  4. Рим. Джокович справился с Вавринкой на пути в четвертьфинал
ATP
12 мая 2022, 20:13 |
149
0

Рим. Джокович справился с Вавринкой на пути в четвертьфинал

Серб обыграл своего давнего соперника

12 мая 2022, 20:13 |
149
0
Рим. Джокович справился с Вавринкой на пути в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В 1/8 финала грунтового Мастерса в Риме Новак Джокович встречался со своим давним соперником, Стэном Вавринкой.

Швейцарец достойного сопротивления первой ракетке мира не оказал, взяв всего четыре гейма. Матч продолжался 1 час и 16 минут.

1/8 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:2, 6:2

В четвертьфинале соперником Джоковича станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

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Источник Sport.ua
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