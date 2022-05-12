Новак Джокович – Стэн Вавринка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг состоится 26-я встреча Новак Джоковича и Стэна Вавринки.

Теннисисты их Сербии и Швейцарии встретятся в рамках третьего раунда грунтового Масnерса в Риме. Начало встречи в 18:30 по Киеву.

Джокович ведет в личных встерчах 19-6, но Вавринка дважды обыгрывал его в финалах турниров Большого шлема.