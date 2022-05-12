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ATP
12 мая 2022, 18:22 |
177
0

Новак Джокович – Стэн Вавринка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Риме

12 мая 2022, 18:22 |
177
0
Новак Джокович – Стэн Вавринка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка и Новак Джокович

В четверг состоится 26-я встреча Новак Джоковича и Стэна Вавринки.

Теннисисты их Сербии и Швейцарии встретятся в рамках третьего раунда грунтового Масnерса в Риме. Начало встречи в 18:30 по Киеву.

Джокович ведет в личных встерчах 19-6, но Вавринка дважды обыгрывал его в финалах турниров Большого шлема.

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Новак Джокович Стэн Вавринка ATP Рим смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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