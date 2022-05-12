ATP12 мая 2022, 18:22 |
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Новак Джокович – Стэн Вавринка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Риме
12 мая 2022, 18:22 |
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В четверг состоится 26-я встреча Новак Джоковича и Стэна Вавринки.
Теннисисты их Сербии и Швейцарии встретятся в рамках третьего раунда грунтового Масnерса в Риме. Начало встречи в 18:30 по Киеву.
Джокович ведет в личных встерчах 19-6, но Вавринка дважды обыгрывал его в финалах турниров Большого шлема.
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