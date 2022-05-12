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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил имя нового главного тренера
Нидерланды
12 мая 2022, 19:40 |
518
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил имя нового главного тренера

Альфред Схрёдер заменит Эрика тен Хага

12 мая 2022, 19:40 |
518
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил имя нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфред Схрёдер

«Аякс» официально сообщил о том, что с нового сезона главным тренером команды станет Альфред Схрёдер. Он заменит на этом посту Эрика тен Хага, который отправится в «Манчестер Юнайтед».

49-летний Схрёдер подписал с «Аяксом» контракт до лета 2024 года. В 2018 – 2019 годах он уже работал в «Аяксе» в качестве ассистента тен Хага. Сейчас он является наставником «Брюгге».

Вчера «Аякс» досрочно завоевал титул чемпиона Нидерландов.

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Источник ФК Аякс
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