Нидерланды12 мая 2022, 19:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил имя нового главного тренера
Альфред Схрёдер заменит Эрика тен Хага
12 мая 2022, 19:40 |
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«Аякс» официально сообщил о том, что с нового сезона главным тренером команды станет Альфред Схрёдер. Он заменит на этом посту Эрика тен Хага, который отправится в «Манчестер Юнайтед».
49-летний Схрёдер подписал с «Аяксом» контракт до лета 2024 года. В 2018 – 2019 годах он уже работал в «Аяксе» в качестве ассистента тен Хага. Сейчас он является наставником «Брюгге».
Вчера «Аякс» досрочно завоевал титул чемпиона Нидерландов.
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