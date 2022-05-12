ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил имя нового главного тренера

«Аякс» официально сообщил о том, что с нового сезона главным тренером команды станет Альфред Схрёдер. Он заменит на этом посту Эрика тен Хага, который отправится в «Манчестер Юнайтед».

49-летний Схрёдер подписал с «Аяксом» контракт до лета 2024 года. В 2018 – 2019 годах он уже работал в «Аяксе» в качестве ассистента тен Хага. Сейчас он является наставником «Брюгге».

Вчера «Аякс» досрочно завоевал титул чемпиона Нидерландов.