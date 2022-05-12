Александр ПИХАЛЕНОК: «Конкуренции в сборной Украины не боюсь»

Полузащитник «Днепра-1» в первом матче за сборную – против менхенгладбахской «Боруссии» (2:1) отметился победным голом.

– Какие эмоции от дебюта в сборной Украины?

– Эмоции переполняют, потому что это мой первый матч за сборную, первый гол… Но мыслями мы в своей стране, потому что у нас идет война. Мы читаем новости, знаем от родных, что происходит.

– Что вы чувствовали перед выходом на поле?

– Я очень скучал по футболу. В последний раз играл еще зимой на сборах. До этого возможности не было. Сейчас вышел в первый раз на игру с начала войны. Удалось забить.

– Как опишете эпизод со своим голом?

– Мы разыграли перед штрафным. Денис (Гармаш, - прим. Sport.ua) сбросил мяч, и я пробил. Целился в угол, а вратарь не видел момент удара.

– Гол в первом матче за сборную – хороший дебют?

– Да, хороший. Это классно. Хорошо, что мы победили. Спасибо всем украинцам, пришедшим на стадион и всем, кто смотрел матч по телевизору. Атмосфера на стадионе была очень классной. Мы ощущали поддержку.

– Такой дебют придает уверенность в борьбе за место в основной обойме сборной Украины?

– Не будем загадывать. Мы сыграем еще несколько контрольных матчей, главный тренер будет

смотреть и решать. Конкуренция на моей позиции серьезная. Но никто конкуренции не опасается.