Михаил МУДРИК: «Не мог и мечтать о таком дебюте»
Дебютант сборной Украины – о матче с «Боруссией»
Сборная Украины 11 мая одержала победу над «Боруссией» Менхенгладбах. Игра завершилась со счетом 2:1. Михаил Мудрик отметился голом и был признан лучшим игроком матча.
После встречи Михаил поделился эмоциями от своего дебюта.
– Только хорошие эмоции, какие еще могут быть. Я не мог и мечтать о таком дебюте – сборная победила, а я забил гол. Все хорошо. Волнения перед матчем не было, это обычное дело.
– Ты брал на себя инициативу, обыгрывал. Хотелось показать себя?
– Перед игрой в моей голове были как раз противоположные мысли – что я выхожу не показывать себя, не кому-то показать.
– Голевую передачу тебе отдал Шапаренко. Быстро наладили взаимопонимание?
– Да, мы понимаем друг друга. Возможно, видим футбол одинаково. Когда такое случается, всегда легче на поле. В конце игры я хотел отдать ему должок. Думаю, я сделал хорошую передачу на него.
А его пас на меня – конфетка. Он все сделал так, как требовалось. Он видел, что я набирал скорость, что не требовалось отдавать мне передачу в ноги, и дал на ход.
– Что чувствовал, когда в Украине война, но в Германии вас поддерживали украинцы?
– Что мы дружный, сильный и единый народ.
– Впереди еще много работы.
– Все только начинается, – сказал Мудрик.
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