Михаил МУДРИК: «Не мог и мечтать о таком дебюте»

Сборная Украины 11 мая одержала победу над «Боруссией» Менхенгладбах. Игра завершилась со счетом 2:1. Михаил Мудрик отметился голом и был признан лучшим игроком матча.

После встречи Михаил поделился эмоциями от своего дебюта.

– Только хорошие эмоции, какие еще могут быть. Я не мог и мечтать о таком дебюте – сборная победила, а я забил гол. Все хорошо. Волнения перед матчем не было, это обычное дело.

– Ты брал на себя инициативу, обыгрывал. Хотелось показать себя?

– Перед игрой в моей голове были как раз противоположные мысли – что я выхожу не показывать себя, не кому-то показать.

– Голевую передачу тебе отдал Шапаренко. Быстро наладили взаимопонимание?

– Да, мы понимаем друг друга. Возможно, видим футбол одинаково. Когда такое случается, всегда легче на поле. В конце игры я хотел отдать ему должок. Думаю, я сделал хорошую передачу на него.

А его пас на меня – конфетка. Он все сделал так, как требовалось. Он видел, что я набирал скорость, что не требовалось отдавать мне передачу в ноги, и дал на ход.

– Что чувствовал, когда в Украине война, но в Германии вас поддерживали украинцы?

– Что мы дружный, сильный и единый народ.

– Впереди еще много работы.

– Все только начинается, – сказал Мудрик.