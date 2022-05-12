Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михаил МУДРИК: «Не мог и мечтать о таком дебюте»
Чемпионат мира
12 мая 2022, 15:31 |
594
1

Михаил МУДРИК: «Не мог и мечтать о таком дебюте»

Дебютант сборной Украины – о матче с «Боруссией»

12 мая 2022, 15:31 |
594
1
Михаил МУДРИК: «Не мог и мечтать о таком дебюте»
УАФ. Михаил Мудрик

Сборная Украины 11 мая одержала победу над «Боруссией» Менхенгладбах. Игра завершилась со счетом 2:1. Михаил Мудрик отметился голом и был признан лучшим игроком матча.

После встречи Михаил поделился эмоциями от своего дебюта. 

– Только хорошие эмоции, какие еще могут быть. Я не мог и мечтать о таком дебюте – сборная победила, а я забил гол. Все хорошо. Волнения перед матчем не было, это обычное дело.

– Ты брал на себя инициативу, обыгрывал. Хотелось показать себя?
– Перед игрой в моей голове были как раз противоположные мысли – что я выхожу не показывать себя, не кому-то показать.

– Голевую передачу тебе отдал Шапаренко. Быстро наладили взаимопонимание?
– Да, мы понимаем друг друга. Возможно, видим футбол одинаково. Когда такое случается, всегда легче на поле. В конце игры я хотел отдать ему должок. Думаю, я сделал хорошую передачу на него.

А его пас на меня – конфетка. Он все сделал так, как требовалось. Он видел, что я набирал скорость, что не требовалось отдавать мне передачу в ноги, и дал на ход.

– Что чувствовал, когда в Украине война, но в Германии вас поддерживали украинцы?
– Что мы дружный, сильный и единый народ.

– Впереди еще много работы.
– Все только начинается, – сказал Мудрик.

По теме:
Иван ЯРЕМЧУК: «Верю в нашу сборную»
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
ФОТО. Известная певица сфотографировалась с Александром Петраковым
Боруссия Менхенгладбах сборная Украины по футболу Михаил Мудрик
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник vZbirna
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
Футбол | 12 мая 2022, 16:23 0
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона

Английский клуб не будет настаивать на продолжении трудового соглашения

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Футбол | 11 мая 2022, 20:34 3
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М

Александр Петраков сделал свой выбор

Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Футбол | 11.05.2022, 22:04
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
Бокс | 12.05.2022, 12:04
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
Футбол | 11.05.2022, 22:43
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
Лихо убежал. Правда немцы и не пытались фолить против него. Такая была установка на мягкую игру.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
10.05.2022, 18:40 18
Футбол
Матча не будет. Калинина снялась с игры на крупном турнире в Риме
Матча не будет. Калинина снялась с игры на крупном турнире в Риме
11.05.2022, 14:55 7
Теннис
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
11.05.2022, 10:44 7
Футбол
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
12.05.2022, 00:23
Футбол
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
12.05.2022, 00:50
Футбол
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
11.05.2022, 13:02
Война
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «В туре всем все равно, что происходит в Украине»
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «В туре всем все равно, что происходит в Украине»
10.05.2022, 19:03 1
Теннис
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
11.05.2022, 08:00 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем