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  4. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Очень доволен командой»
Англия
12 мая 2022, 14:31 | Обновлено 12 мая 2022, 14:48
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1

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Очень доволен командой»

Хавбек «Манчестер Сити» – о разгромной победе над «Вулверхэмптоном»

12 мая 2022, 14:31 | Обновлено 12 мая 2022, 14:48
119
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Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Очень доволен командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (5:1) в перенесенном матче 33-го тура АПЛ.

«Это был отличный старт для меня и для команды. Думаю, мы провели хорошую игру на выезде. Так что я очень доволен командой.

И мы, и «Ливерпуль, заслуживаем большого уважения, потому мы знаем, как тяжело показывать такие результаты, и мы делаем это на протяжении нескольких лет. Когда бы мы ни играли, мы должны показывать свой футбол. Это то, что мы сделали сегодня и должны будем сделать с «Вест Хэмом», - сказал Де Брюйне.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник BBC
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ОН стал для Ман Сити как Лео для барсы
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