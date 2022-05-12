Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Очень доволен командой»
Хавбек «Манчестер Сити» – о разгромной победе над «Вулверхэмптоном»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (5:1) в перенесенном матче 33-го тура АПЛ.
«Это был отличный старт для меня и для команды. Думаю, мы провели хорошую игру на выезде. Так что я очень доволен командой.
И мы, и «Ливерпуль, заслуживаем большого уважения, потому мы знаем, как тяжело показывать такие результаты, и мы делаем это на протяжении нескольких лет. Когда бы мы ни играли, мы должны показывать свой футбол. Это то, что мы сделали сегодня и должны будем сделать с «Вест Хэмом», - сказал Де Брюйне.
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