Рома - Венеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Обеим командам нужна только победа
В субботу, 14 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором местная «Рома» примет «Венецию». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
«Рома»
Команда из столицы Италии продолжает борьбу за попадание в шестерку, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. На данный момент римляне имеют в своем активе 59 очков и идут как раз шестыми, но все решат два последних тура, поскольку у «Фиорентины» и «Аталанты» столько же набранных пунктов.
Также «Рома», конечно, сделает ставку на победу в Лиге конференций. Подопечные Жозе Моуринью вышли в финал, где сыграют в Тиране против «Фейеноорда». Престижно выиграть первый в истории третий по престижности и силе европейский турнир.
У «желто-красных» уже четыре матча без побед в Серии А. Команда сыграла вничью с «Наполи» и «Болоньей», а также проиграла «Интеру» и «Фиорентине».
Потеря у «Ромы» перед этим поединком только одна. Не сыграет травмированный Генрих Мхитарян.
«Венеция»
«Оранжево-черно-зеленые» близки к вылету из Серии А. Спасти их может только чудо. Сейчас у команды из Венеции 25 очков и последнее место в турнирной таблице. От спасительной 17-й позиции ее отделяет пять очков. Так как до конца сезона осталось только два матча, то «Венеции» следует не только побеждать, а и рассчитывать на то, что ближайшие конкуренты будут проигрывать.
«Венеция» в последней игре победила «Болонью», а до этого было десять подряд поражений, что практически лишило команду прописки в элите. В матче против «Ромы» подопечные Андреа Сончина также будут явными аутсайдерами.
Команде из Венеции в этой встрече не помогут травмированные Серхио Ромеро, Лука Леццерини и Марко Модоло.
История встреч
28 матчей, 13 побед «Ромы», 8 викторий «Венеции» и 7 ничьих – такие показатели команд в очных противостояниях. Разница мячей – 47:35 в пользу римлян.
Матч первого круга завершился неожиданной победой «Венеции» со счетом 3:2.
Ориентировочные составы
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Верету, Залевски, Оливейра, Пеллегрини, Абрахам.
«Венеция»: Мяенпя, Матею, Свобода, Кальдара, Чеккарони, Хапс, Вакка, Кюизанс, Чрнигой, Кьюин, Анри.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.26 по линии Parimatch.
14 мая, суббота
|«Рома» – «Венеция»
|Рим. Стадион «Олимпико». 21:45
|ТВ-трансляция - Megogo
|Прогноз Sport.ua — 3:1
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