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Чемпионат Италии
Рома
14.05.2022 21:45 - : -
Венеция
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Италия
12 мая 2022, 14:15 | Обновлено 12 мая 2022, 14:28
36
0

Рома - Венеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Обеим командам нужна только победа

12 мая 2022, 14:15 | Обновлено 12 мая 2022, 14:28
36
0
Рома - Венеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
twitter.com/officialasroma

В субботу, 14 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором местная «Рома» примет «Венецию». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

«Рома»

 

Команда из столицы Италии продолжает борьбу за попадание в шестерку, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. На данный момент римляне имеют в своем активе 59 очков и идут как раз шестыми, но все решат два последних тура, поскольку у «Фиорентины» и «Аталанты» столько же набранных пунктов.

Также «Рома», конечно, сделает ставку на победу в Лиге конференций. Подопечные Жозе Моуринью вышли в финал, где сыграют в Тиране против «Фейеноорда». Престижно выиграть первый в истории третий по престижности и силе европейский турнир.

У «желто-красных» уже четыре матча без побед в Серии А. Команда сыграла вничью с «Наполи» и «Болоньей», а также проиграла «Интеру» и «Фиорентине».

Потеря у «Ромы» перед этим поединком только одна. Не сыграет травмированный Генрих Мхитарян.

«Венеция»

 

«Оранжево-черно-зеленые» близки к вылету из Серии А. Спасти их может только чудо. Сейчас у команды из Венеции 25 очков и последнее место в турнирной таблице. От спасительной 17-й позиции ее отделяет пять очков. Так как до конца сезона осталось только два матча, то «Венеции» следует не только побеждать, а и рассчитывать на то, что ближайшие конкуренты будут проигрывать.

«Венеция» в последней игре победила «Болонью», а до этого было десять подряд поражений, что практически лишило команду прописки в элите. В матче против «Ромы» подопечные Андреа Сончина также будут явными аутсайдерами.

Команде из Венеции в этой встрече не помогут травмированные Серхио Ромеро, Лука Леццерини и Марко Модоло.

История встреч

 

28 матчей, 13 побед «Ромы», 8 викторий «Венеции» и 7 ничьих – такие показатели команд в очных противостояниях. Разница мячей – 47:35 в пользу римлян.

Матч первого круга завершился неожиданной победой «Венеции» со счетом 3:2.

Ориентировочные составы

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Верету, Залевски, Оливейра, Пеллегрини, Абрахам.

«Венеция»: Мяенпя, Матею, Свобода, Кальдара, Чеккарони, Хапс, Вакка, Кюизанс, Чрнигой, Кьюин, Анри.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.26 по линии Parimatch.

14 мая, суббота

«Рома» – «Венеция»
Рим. Стадион «Олимпико». 21:45
ТВ-трансляция - Megogo
Прогноз Sport.ua — 3:1
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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