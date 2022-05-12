Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ

В перенесенном поединке 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:1.

Для команды Пепа Гвардиолы это пятая подряд победа в чемпионате с разницей не менее трех голов. Это новый рекорд АПЛ, ранее ни одной из команд элитного английского дивизионе не удавалось ничего подобного.

Пять последних побед «Манчестер Сити» в чемпионате:

«Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 1:5

«Ман Сити» – Ньюкасл – 5:0

Лидс – «Ман Сити» – 0:4

«Ман Сити» – «Уотфорд» – 5:1

«Ман Сити» – «Брайтон» – 3:0