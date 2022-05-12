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  4. Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ
Англия
12 мая 2022, 14:36 |
1182
2

Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ

Команда Пепа Гвардиолы выиграла ять матчей подряд с разницей не менее трех голов

12 мая 2022, 14:36 |
1182
2
Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

В перенесенном поединке 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:1.

Для команды Пепа Гвардиолы это пятая подряд победа в чемпионате с разницей не менее трех голов. Это новый рекорд АПЛ, ранее ни одной из команд элитного английского дивизионе не удавалось ничего подобного.

Пять последних побед «Манчестер Сити» в чемпионате:

«Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 1:5
«Ман Сити» – Ньюкасл – 5:0 
Лидс – «Ман Сити» – 0:4 
«Ман Сити» – «Уотфорд» – 5:1 
«Ман Сити» – «Брайтон» – 3:0

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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Кевин де Брюйне
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Источник Opta
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Комментарии 2
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viktorious
Вот что значит когда вывел команду на пик формы к финалу Лиги Чемпионов, но с самим финалом обломался
Кстати, такими темпами вполне могут перешагнуть отметку в 100 голов за чемпионат.
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umnuy2
а 4 последних в 4 мяча что было раньше когда-то...а могут сделать 5 игр в 4 мяча вообще крутяк
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