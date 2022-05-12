Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ
Команда Пепа Гвардиолы выиграла ять матчей подряд с разницей не менее трех голов
В перенесенном поединке 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:1.
Для команды Пепа Гвардиолы это пятая подряд победа в чемпионате с разницей не менее трех голов. Это новый рекорд АПЛ, ранее ни одной из команд элитного английского дивизионе не удавалось ничего подобного.
Пять последних побед «Манчестер Сити» в чемпионате:
«Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 1:5
«Ман Сити» – Ньюкасл – 5:0
Лидс – «Ман Сити» – 0:4
«Ман Сити» – «Уотфорд» – 5:1
«Ман Сити» – «Брайтон» – 3:0
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