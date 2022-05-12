Англия12 мая 2022, 13:23 | Обновлено 12 мая 2022, 13:32
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ВИДЕО. Гвардиола про трансфер Эрлинга Холанда
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
12 мая 2022, 13:23 | Обновлено 12 мая 2022, 13:32
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«Манчестер Сити» объявил о приобретении Эрлинга Холанда. К новому клубу 21-летний футболист присоединится 1 июля 2022 года.
Предлагаем вашему вниманию комментарий главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы о трансфере талантливого норвежского форварда.
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