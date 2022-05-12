Англия12 мая 2022, 13:42 | Обновлено 12 мая 2022, 13:53
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Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном
Идеальный поединок провел Кевин де Брюйне
12 мая 2022, 13:42 | Обновлено 12 мая 2022, 13:53
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В перенесенном поединке 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:1.
В составе манкунианского клуба весь матч отыграл украинский левый защитник Александр Зинченко. Он получил от авторитетного портала WhoScored среднюю оценку – 7,1.
Лучшим игроком поединка стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. У него максимальній балл – 10.
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