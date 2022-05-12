Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном
Англия
12 мая 2022, 13:42 | Обновлено 12 мая 2022, 13:53
495
0

Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном

Идеальный поединок провел Кевин де Брюйне

12 мая 2022, 13:42 | Обновлено 12 мая 2022, 13:53
495
0
Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном поединке 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:1.

В составе манкунианского клуба весь матч отыграл украинский левый защитник Александр Зинченко. Он получил от авторитетного портала WhoScored среднюю оценку – 7,1.

Лучшим игроком поединка стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. У него максимальній балл – 10.

По теме:
Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Очень доволен командой»
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
WhoScored Кевин де Брюйне Александр Зинченко Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ГОЛОВКО: «Мудрик – двигатель сборной Украины»
Футбол | 12 мая 2022, 10:17 6
Александр ГОЛОВКО: «Мудрик – двигатель сборной Украины»
Александр ГОЛОВКО: «Мудрик – двигатель сборной Украины»

Специалист – о победе команды Александра Петракова над «Боруссией» М

Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Футбол | 11 мая 2022, 17:19 4
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче

Очень много факторов должно сойтись вместе

Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12.05.2022, 00:23
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Джон Мерто: Человек, который должен починить Манчестер Юнайтед
Футбол | 12.05.2022, 14:26
Джон Мерто: Человек, который должен починить Манчестер Юнайтед
Джон Мерто: Человек, который должен починить Манчестер Юнайтед
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
Футбол | 11.05.2022, 22:43
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
10.05.2022, 12:34 4
Футбол
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
10.05.2022, 20:59 1
Война
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
11.05.2022, 23:38 7
Футбол
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
10.05.2022, 12:08 6
Футбол
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10.05.2022, 20:45
Война
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
11.05.2022, 10:44 7
Футбол
Ликбез. PGL Major Antwerp – главный турнир первой половины 2022 года
Ликбез. PGL Major Antwerp – главный турнир первой половины 2022 года
11.05.2022, 13:40
Киберспорт
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
10.05.2022, 11:01 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем