Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном

В перенесенном поединке 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:1.

В составе манкунианского клуба весь матч отыграл украинский левый защитник Александр Зинченко. Он получил от авторитетного портала WhoScored среднюю оценку – 7,1.

Лучшим игроком поединка стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. У него максимальній балл – 10.