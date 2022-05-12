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  4. Вольфсбург - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Вольфсбург
14.05.2022 16:30 - : -
Бавария
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Германия
12 мая 2022, 12:50 | Обновлено 12 мая 2022, 13:49
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0

Вольфсбург - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Мюнхенцы могут сыграть экспериментальным составом

12 мая 2022, 12:50 | Обновлено 12 мая 2022, 13:49
45
0
Вольфсбург - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
twitter.com/FCBayern

В субботу, 14 мая, на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге состоится матч 34-го тура чемпионата Германии, в котором местный «Вольфсбург» примет «Баварию». Начало поединка запланировано на 16:30 по киевскому времени.

«Вольфсбург»

 

«Волки» уже ни на что не претендуют в текущем сезоне. Команда из Вольфсбурга на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе коллектива 41 очко. Подопечные Флориана Кофельдта уже не претендуют на еврокубки и не вылетят во вторую Бундеслигу.

После крупного поражения от «Боруссии» «Вольфсбург» разгромил «Майнц», сыграл вничью со «Штутгартом» и одолел «Кельн». Так что сейчас «волки» находятся в достаточно неплохой форме.

У «Вольфсбурга» есть небольшие проблемы с составом. Точно не примут участие во встрече травмированные Себастиан Борнов, Лука Вальдшмидт, Вильям и Пауло Отавио. Также под вопросом выход на поле Жерома Руссильона.

«Бавария»

 

Мюнхенская команда досрочно стала чемпионом Германии, поэтому уже просто доигрывает сезон. Нельзя списывать со счетов, что Юлиан Нагельсманн может использовать в этом поединке не основной состав. Из Лиги чемпионов «Бавария» вылетела, уступив в четвертьфинале «Вильярреалу».

После того, как мюнхенцы стали чемпионами, они стали терять очки, проиграв «Майнцу» и сыграв вничью со «Штутгартом». Поэтому стоит ожидать неожиданностей и сенсации и в этом поединке.

«Бавария» также не сможет рассчитывать на всех игроков. Травмированы Лерой Сане и Буна Сарр, а также дисквалифицирован Кингсли Коман.

История встреч

 

Соперники провели между собой в общей сложности 58 матчей. Однозначное преимущество на стороне «Баварии», которая одержала 46 побед. Еще восемь игр завершились вничью, а четыре раза виктория досталась «Вольфсбурга».

В матче первого круга «Бавария» добыла уверенную победу, отправив в ворота «волков» четыре безответных мяча.

Ориентировочные составы

«Вольфсбург»: Перван, Баку, Лакруа, Брукс, ван де Вен, Арнольд, Шлагер, Герхардт, Крузе, Нмеча, Винд.

«Бавария»: Нойер, Павар, Куасси, Упамекано, Дэвис, Киммих, Горетцка, Гнабри, Мюллер, Толиссо, Левандовски.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 5.20 по линии Parimatch.

14 мая, суббота

«Вольфсбург» – «Бавария»
Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена». 16:30
ТВ-трансляции в Украине нет
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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