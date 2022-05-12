Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Все время пропускаем голы тогда, когда этого не заслуживаем»
Лига чемпионов
12 мая 2022, 11:22 | Обновлено 12 мая 2022, 11:28
395
0

ГВАРДИОЛА: «Все время пропускаем голы тогда, когда этого не заслуживаем»

Наставник «Манчестер Сити» – о победе над «Вулверхэмптоном»

12 мая 2022, 11:22 | Обновлено 12 мая 2022, 11:28
395
0
ГВАРДИОЛА: «Все время пропускаем голы тогда, когда этого не заслуживаем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (5:1) в перенесенном матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы сыграли очень хорошо, зная, что на этом стадионе тяжело выступать. 3 очка у нас, впереди отдых и игра с «Вест Хэмом». Мы все время пропускаем голы тогда, когда этого не заслуживаем. Мы контролировали ситуацию на том отрезке. Пропустив, мы быстро забили и сами, это нам помогло.

Де Брюйне? Последние 2-3 месяца он провел превосходно, особенно в АПЛ. В Лиге чемпионов – тоже. Он наш ключевой игрок в этой части сезона. Дело не только в созданных моментах и голах, он оказывает нам большую помощь. Он всегда думает о том, что будет лучше для команды», - сказал Гвардиола.

По теме:
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Симеоне в каждом сезоне выводит Атлетико в Лигу чемпионов
Уотфорд – Эвертон – 0:0. Обзор матча
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Лига чемпионов Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12 мая 2022, 00:23 0
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча 11 мая в Германии

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов, много танков и артиллерии
Война | 12 мая 2022, 10:22 2
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов, много танков и артиллерии
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов, много танков и артиллерии

Очередной продуктивный день для украинских воинов

WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон
Футбол | 12.05.2022, 04:04
WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон
WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Футбол | 11.05.2022, 20:34
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
Футбол | 12.05.2022, 00:50
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
10.05.2022, 20:35 1
Война
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
10.05.2022, 12:08 6
Футбол
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10.05.2022, 20:45
Война
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
10.05.2022, 12:34 4
Футбол
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
10.05.2022, 21:50 3
Футбол
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
11.05.2022, 08:00 2
Бокс
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
10.05.2022, 18:40 18
Футбол
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
10.05.2022, 11:01 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем