ГВАРДИОЛА: «Все время пропускаем голы тогда, когда этого не заслуживаем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (5:1) в перенесенном матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы сыграли очень хорошо, зная, что на этом стадионе тяжело выступать. 3 очка у нас, впереди отдых и игра с «Вест Хэмом». Мы все время пропускаем голы тогда, когда этого не заслуживаем. Мы контролировали ситуацию на том отрезке. Пропустив, мы быстро забили и сами, это нам помогло.

Де Брюйне? Последние 2-3 месяца он провел превосходно, особенно в АПЛ. В Лиге чемпионов – тоже. Он наш ключевой игрок в этой части сезона. Дело не только в созданных моментах и голах, он оказывает нам большую помощь. Он всегда думает о том, что будет лучше для команды», - сказал Гвардиола.