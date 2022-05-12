Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Интер никогда не сдается»
Италия
12 мая 2022, 10:45 | Обновлено 12 мая 2022, 10:57
329
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Интер никогда не сдается»

Наставник «нерадзурри» – о победе в Кубке Италии

12 мая 2022, 10:45 | Обновлено 12 мая 2022, 10:57
329
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Интер никогда не сдается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» (4:2) в финале Кубка Италии.

«Это было хорошее выступление против очень, очень сильного соперника. Мы хорошо провели первые полчаса, но затем потеряли темп. Начало второй половины тоже нельзя назвать удачным из-за двух сразу пропущенных голов. Нам следовало быть более осторожными.

Однако эта команда никогда не сдается. С момента моего прихода это был один долгий вихрь эмоций. Теперь «Интеру» предстоит провести еще два матча Серии А, мы хотим завершить сезон как можно лучше.

Мы насладимся этим моментом сполна, так как прошло десять лет с момента нашей последней победы в Кубке Италии, так что я рад за клуб, этих замечательных парней и болельщиков, которые поддерживали нас от начала до конца», - сказал Индзаги.

По теме:
АЛЛЕГРИ: «Мы не выиграли ни одного трофея. Нужно сохранить эту злость»
Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Надеюсь, после себя я что-то оставляю в Ювентусе»
Ювентус впервые за 11 лет закончит сезон без трофея
Симоне Индзаги Ювентус Кубок Италии по футболу Интер Милан Ювентус - Интер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football-Italia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Футбол | 11 мая 2022, 20:34 3
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М

Александр Петраков сделал свой выбор

Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12 мая 2022, 00:23 0
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча 11 мая в Германии

ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
Футбол | 12.05.2022, 00:50
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
Александр ГОЛОВКО: «Мудрик – двигатель сборной Украины»
Футбол | 12.05.2022, 10:17
Александр ГОЛОВКО: «Мудрик – двигатель сборной Украины»
Александр ГОЛОВКО: «Мудрик – двигатель сборной Украины»
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Футбол | 12.05.2022, 12:00
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10.05.2022, 20:45
Война
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
10.05.2022, 12:08 6
Футбол
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
11.05.2022, 13:02
Война
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
11.05.2022, 22:43 6
Футбол
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
11.05.2022, 23:38 7
Футбол
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
10.05.2022, 11:01 4
Бокс
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
10.05.2022, 12:34 4
Футбол
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
10.05.2022, 12:54 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем