Симоне ИНДЗАГИ: «Интер никогда не сдается»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» (4:2) в финале Кубка Италии.

«Это было хорошее выступление против очень, очень сильного соперника. Мы хорошо провели первые полчаса, но затем потеряли темп. Начало второй половины тоже нельзя назвать удачным из-за двух сразу пропущенных голов. Нам следовало быть более осторожными.

Однако эта команда никогда не сдается. С момента моего прихода это был один долгий вихрь эмоций. Теперь «Интеру» предстоит провести еще два матча Серии А, мы хотим завершить сезон как можно лучше.

Мы насладимся этим моментом сполна, так как прошло десять лет с момента нашей последней победы в Кубке Италии, так что я рад за клуб, этих замечательных парней и болельщиков, которые поддерживали нас от начала до конца», - сказал Индзаги.