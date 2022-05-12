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  4. Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Надеюсь, после себя я что-то оставляю в Ювентусе»
Италия
12 мая 2022, 08:40 |
209
0

Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Надеюсь, после себя я что-то оставляю в Ювентусе»

Защитник покидает туринский клуб

12 мая 2022, 08:40 |
209
0
Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Надеюсь, после себя я что-то оставляю в Ювентусе»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подтвердил, что уходит из клуба.

«Последние 10 лет были великолепны, и теперь парни должны продолжать начатое. Я сделал что мог и, надеюсь, что-то после себя оставляю.

В понедельник я попрощаюсь со своим стадионом, а потом, если еще будут силы, могу в последний раз выступить во Флоренции.

Это на сто процентов мой выбор, я рад, что ухожу, будучи на столь высоком уровне. Я много лет говорил, что не хочу заканчивать тогда, когда уже буду не в силах играть на прежнем уровне.

Я отдал все силы и скоро буду самым преданным фанатом «Ювентуса» из тех, что находятся извне. После стольких лет в клубе нельзя просто избавиться от своих чувств», – сказал Кьеллини.

В составе «Ювентуса» Кьеллини 9 раз выиграл чемпионат Италии и один раз победил во второй лиге, 5 раз завоевал Кубок и Суперкубок Италии. 

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Источник Football-Italia
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