Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Надеюсь, после себя я что-то оставляю в Ювентусе»
Защитник покидает туринский клуб
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подтвердил, что уходит из клуба.
«Последние 10 лет были великолепны, и теперь парни должны продолжать начатое. Я сделал что мог и, надеюсь, что-то после себя оставляю.
В понедельник я попрощаюсь со своим стадионом, а потом, если еще будут силы, могу в последний раз выступить во Флоренции.
Это на сто процентов мой выбор, я рад, что ухожу, будучи на столь высоком уровне. Я много лет говорил, что не хочу заканчивать тогда, когда уже буду не в силах играть на прежнем уровне.
Я отдал все силы и скоро буду самым преданным фанатом «Ювентуса» из тех, что находятся извне. После стольких лет в клубе нельзя просто избавиться от своих чувств», – сказал Кьеллини.
В составе «Ювентуса» Кьеллини 9 раз выиграл чемпионат Италии и один раз победил во второй лиге, 5 раз завоевал Кубок и Суперкубок Италии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 11 мая на Sport.ua
«Сине-желтые» вырвали победу в концовке поединка