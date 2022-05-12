Другие новости12 мая 2022, 08:15 |
674
0
Золотой дубль. Зубков в составе Ференцвароша выиграл Кубок Венгрии
Украинец не сыграл в финале
12 мая 2022, 08:15 |
674
0
«Ференцварош» в финале Кубка Венгрии со счетом 3:0 обыграл «Пакш» и завоевал трофей.
Обладателем кубка также стал украинский вингер Алексндр Зубков. В финале украинец участия не принимал.
«Ференцварош» в этом сезоне выиграл два главных трофея страны, в конце апреля команда оформила титул чемпионов Венгрии.
В этом сезоне Зубков сыграл 33 матча за «Ференцварош» во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 мая 2022, 10:44 7
Sport.ua - о первом матче сборной Украины в нынешнем году
Теннис | 12 мая 2022, 01:39 1
Украинская теннисистка – о полномасштабном вторжении россии
Футбол | 12.05.2022, 03:03
Футбол | 12.05.2022, 00:23
Война | 11.05.2022, 13:02
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.05.2022, 10:21
10.05.2022, 20:35 1
11.05.2022, 17:40
10.05.2022, 11:44 6
11.05.2022, 17:19 4
11.05.2022, 23:38 6
11.05.2022, 01:00 9
12.05.2022, 00:50