Золотой дубль. Зубков в составе Ференцвароша выиграл Кубок Венгрии

«Ференцварош» в финале Кубка Венгрии со счетом 3:0 обыграл «Пакш» и завоевал трофей.

Обладателем кубка также стал украинский вингер Алексндр Зубков. В финале украинец участия не принимал.

«Ференцварош» в этом сезоне выиграл два главных трофея страны, в конце апреля команда оформила титул чемпионов Венгрии.

В этом сезоне Зубков сыграл 33 матча за «Ференцварош» во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.