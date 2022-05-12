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  4. Золотой дубль. Зубков в составе Ференцвароша выиграл Кубок Венгрии
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12 мая 2022, 08:15 |
674
0

Золотой дубль. Зубков в составе Ференцвароша выиграл Кубок Венгрии

Украинец не сыграл в финале

12 мая 2022, 08:15 |
674
0
Золотой дубль. Зубков в составе Ференцвароша выиграл Кубок Венгрии
ФК Ференцварош

«Ференцварош» в финале Кубка Венгрии со счетом 3:0 обыграл «Пакш» и завоевал трофей.

Обладателем кубка также стал украинский вингер Алексндр Зубков. В финале украинец участия не принимал.

«Ференцварош» в этом сезоне выиграл два главных трофея страны, в конце апреля команда оформила титул чемпионов Венгрии.

В этом сезоне Зубков сыграл 33 матча за «Ференцварош» во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.

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Кубок Венгрии по футболу Ференцварош Александр Зубков
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Источник Sport.ua
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