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  4. Лев! Мудрик оригинально отреагировал на победу над Боруссией
Чемпионат мира
12 мая 2022, 07:04 |
929
0

Лев! Мудрик оригинально отреагировал на победу над Боруссией

Хавбек сборной Украины стал лучшим игроком товарищеского матча

12 мая 2022, 07:04 |
929
0
Лев! Мудрик оригинально отреагировал на победу над Боруссией
УАФ

Сборная Украины 11 мая одержала победу над «Боруссией» Менхенгладбах. Игра завершилась со счетом 2:1. Михаил Мудрик отметился голом и был признан лучшим игроком матча.

Мудрик оригинально отреагировал на свой успех, выложив в Instagram коллаж, на котором в его отражении виден лев.

«Спасибо за поддержку, Украина!», - также написал Мудрик.

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товарищеские матчи Боруссия Менхенгладбах сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Михаил Мудрик
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Источник Sport.ua
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