Чемпионат мира12 мая 2022, 07:04 |
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Лев! Мудрик оригинально отреагировал на победу над Боруссией
Хавбек сборной Украины стал лучшим игроком товарищеского матча
12 мая 2022, 07:04 |
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Сборная Украины 11 мая одержала победу над «Боруссией» Менхенгладбах. Игра завершилась со счетом 2:1. Михаил Мудрик отметился голом и был признан лучшим игроком матча.
Мудрик оригинально отреагировал на свой успех, выложив в Instagram коллаж, на котором в его отражении виден лев.
«Спасибо за поддержку, Украина!», - также написал Мудрик.
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