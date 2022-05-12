Лев! Мудрик оригинально отреагировал на победу над Боруссией

Сборная Украины 11 мая одержала победу над «Боруссией» Менхенгладбах. Игра завершилась со счетом 2:1. Михаил Мудрик отметился голом и был признан лучшим игроком матча.

Мудрик оригинально отреагировал на свой успех, выложив в Instagram коллаж, на котором в его отражении виден лев.

«Спасибо за поддержку, Украина!», - также написал Мудрик.