WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон
Украинец получил самую низкую оценку среди игроков, вышедших на поле с первых минут
В перенесенном поединке 30-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 0:0.
В составе ливерпульского клуба весь матч отыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко. Он получил от авторитетного портала WhoScored оценку 6,5.
Стоит отметить, что у Миколенко самый низкий балл среди всех игроков, вышедших на поле с первых минут в составе обеих команд.
Лучшим игроком поединка стал нигерийский футболист «Эвертона» Алекс Ивоби, игравший на правом фланге. У него оценка 8,1.
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