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Англия
12 мая 2022, 04:04 | Обновлено 12 мая 2022, 04:27
268
0

WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон

Украинец получил самую низкую оценку среди игроков, вышедших на поле с первых минут

12 мая 2022, 04:04 | Обновлено 12 мая 2022, 04:27
268
0
WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном поединке 30-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 0:0.

В составе ливерпульского клуба весь матч отыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко. Он получил от авторитетного портала WhoScored оценку 6,5.

Стоит отметить, что у Миколенко самый низкий балл среди всех игроков, вышедших на поле с первых минут в составе обеих команд.

Лучшим игроком поединка стал нигерийский футболист «Эвертона» Алекс Ивоби, игравший на правом фланге. У него оценка 8,1.

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Виталий Миколенко Уотфорд Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored
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Источник Sport.ua
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