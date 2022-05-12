WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон

В перенесенном поединке 30-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 0:0.

В составе ливерпульского клуба весь матч отыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко. Он получил от авторитетного портала WhoScored оценку 6,5.

Стоит отметить, что у Миколенко самый низкий балл среди всех игроков, вышедших на поле с первых минут в составе обеих команд.

Лучшим игроком поединка стал нигерийский футболист «Эвертона» Алекс Ивоби, игравший на правом фланге. У него оценка 8,1.