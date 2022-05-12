Франция12 мая 2022, 02:50 | Обновлено 12 мая 2022, 03:05
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Ницца и Нант взяли по три очка в перенесенных матчах
11 мая состоялись два матча 36-го тура чемпионата Франции
12 мая 2022, 02:50 | Обновлено 12 мая 2022, 03:05
9
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11 мая состоялись два перенесенных матча 36-го тура чемпионата Франции.
«Ницца» и «Нант» взяли по три очка, переиграв дома «Сент-Этьенн» и «Ренн» соответственно.
Чемпионат Франции. 36-й тур
Ницца – Сент-Этьен – 4:2
Нант – Ренн – 2:1
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Николя Паллуа (Нант).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Калифа Кулибали (Нант).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Флавьен Тэ (Ренн).
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