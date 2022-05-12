Ницца и Нант взяли по три очка в перенесенных матчах

11 мая состоялись два перенесенных матча 36-го тура чемпионата Франции.

«Ницца» и «Нант» взяли по три очка, переиграв дома «Сент-Этьенн» и «Ренн» соответственно.

Чемпионат Франции. 36-й тур

Ницца – Сент-Этьен – 4:2

Нант – Ренн – 2:1