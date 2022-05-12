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Чемпионат Франции
Нант
11.05.2022, FT 2 : 1
Ренн
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Франция
12 мая 2022, 02:50 | Обновлено 12 мая 2022, 03:05
9
0

Ницца и Нант взяли по три очка в перенесенных матчах

11 мая состоялись два матча 36-го тура чемпионата Франции

12 мая 2022, 02:50 | Обновлено 12 мая 2022, 03:05
9
0
Ницца и Нант взяли по три очка в перенесенных матчах
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая состоялись два перенесенных матча 36-го тура чемпионата Франции.

«Ницца» и «Нант» взяли по три очка, переиграв дома «Сент-Этьенн» и «Ренн» соответственно.

Чемпионат Франции. 36-й тур

Ницца – Сент-Этьен – 4:2

Нант – Ренн – 2:1

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Николя Паллуа (Нант).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Калифа Кулибали (Нант).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Флавьен Тэ (Ренн).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 Ницца Сент-Этьен Нант Ренн видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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