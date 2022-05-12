ФЕДЕЦКИЙ: «Проклятые оккупанты-пид***сы сломали жизни многим украинцам»
Специалист не сдержал эмоций, говоря о войне в Украине
Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Федецкий высказался о войне с россией.
«Спорт объединяет, но сегодня нас объединило другое - беда, которая постучала в двери нашей страны. Проклятые оккупанты-пид***сы сломали жизни многим украинцам. Украли детство у наших детей, украли нормальную жизнь у наших родителей, матерей. Но это объединило нас как никогда. Про нас говорит весь мир.
На данный момент герои абсолютно все. Я горд за украинцев. Впереди матч жизни для всего украинского народа. Мы обязательно победим», - сказал Федецкий.
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