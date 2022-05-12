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12 мая 2022, 02:42 | Обновлено 12 мая 2022, 02:55
47
0

ФЕДЕЦКИЙ: «Проклятые оккупанты-пид***сы сломали жизни многим украинцам»

Специалист не сдержал эмоций, говоря о войне в Украине

12 мая 2022, 02:42 | Обновлено 12 мая 2022, 02:55
47
0
ФЕДЕЦКИЙ: «Проклятые оккупанты-пид***сы сломали жизни многим украинцам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Федецкий высказался о войне с россией.

«Спорт объединяет, но сегодня нас объединило другое - беда, которая постучала в двери нашей страны. Проклятые оккупанты-пид***сы сломали жизни многим украинцам. Украли детство у наших детей, украли нормальную жизнь у наших родителей, матерей. Но это объединило нас как никогда. Про нас говорит весь мир. 

На данный момент герои абсолютно все. Я горд за украинцев. Впереди матч жизни для всего украинского народа. Мы обязательно победим», - сказал Федецкий.

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Артем Федецкий российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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