ФЕДЕЦКИЙ: «Проклятые оккупанты-пид***сы сломали жизни многим украинцам»

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Федецкий высказался о войне с россией.

«Спорт объединяет, но сегодня нас объединило другое - беда, которая постучала в двери нашей страны. Проклятые оккупанты-пид***сы сломали жизни многим украинцам. Украли детство у наших детей, украли нормальную жизнь у наших родителей, матерей. Но это объединило нас как никогда. Про нас говорит весь мир.

На данный момент герои абсолютно все. Я горд за украинцев. Впереди матч жизни для всего украинского народа. Мы обязательно победим», - сказал Федецкий.