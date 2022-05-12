Элина СВИТОЛИНА: «Первая неделя войны была самой трудной в моей жизни»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о причинах паузы в своих выступлениях.

«Последние несколько месяцев были очень сложными для меня. Слишком многое свалилось на мои плечи. Поэтому лучшим решением было - взять паузу, чтобы по-настоящему успокоиться. Чтобы быть на вершине, нужно быть на сто процентов здоровым, как психически так и физически. У меня не было ни того, ни другого.

Последние несколько дней в Одессе, моем родном городе, слышны выстрелы и взрывы бомб. Это очень истощает психику. Я даже не могу представить, что переживают люди в Украине, что переживает моя семья. Первая неделя войны была самой трудной в моей жизни. Я так волновалась за всех людей в Украине, за свою семью, за то, что будет дальше. Каждую минуту появлялась какая-то новая информация. Это было очень тяжело.

Читайте также Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос

У меня сейчас много дел. У меня есть мой фонд и я стараюсь делать как можно больше для людей, которые нуждаются в помощи. Сейчас приоритеты - фонд и моя семья.

Мы делаем все возможное, чтобы собрать средства для украинских детей. Я хочу сохранить их мечту, несмотря на то, что они пережили ужасные времена - им пришлось буквально бежать от войны. Сейчас у нас есть дети, которые устроены в теннисные академии в Европе. Мы оплачиваем их обучение, питание, проживание», - сказала Свитолина.