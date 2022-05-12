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WTA
12 мая 2022, 01:39 | Обновлено 12 мая 2022, 01:53
21
0

Элина СВИТОЛИНА: «Первая неделя войны была самой трудной в моей жизни»

Украинская теннисистка – о полномасштабном вторжении россии

12 мая 2022, 01:39 | Обновлено 12 мая 2022, 01:53
21
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Элина СВИТОЛИНА: «Первая неделя войны была самой трудной в моей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о причинах паузы в своих выступлениях.

«Последние несколько месяцев были очень сложными для меня. Слишком многое свалилось на мои плечи. Поэтому лучшим решением было - взять паузу, чтобы по-настоящему успокоиться. Чтобы быть на вершине, нужно быть на сто процентов здоровым, как психически так и физически. У меня не было ни того, ни другого.

Последние несколько дней в Одессе, моем родном городе, слышны выстрелы и взрывы бомб. Это очень истощает психику. Я даже не могу представить, что переживают люди в Украине, что переживает моя семья. Первая неделя войны была самой трудной в моей жизни. Я так волновалась за всех людей в Украине, за свою семью, за то, что будет дальше. Каждую минуту появлялась какая-то новая информация. Это было очень тяжело.

У меня сейчас много дел. У меня есть мой фонд и я стараюсь делать как можно больше для людей, которые нуждаются в помощи. Сейчас приоритеты - фонд и моя семья.

Мы делаем все возможное, чтобы собрать средства для украинских детей. Я хочу сохранить их мечту, несмотря на то, что они пережили ужасные времена - им пришлось буквально бежать от войны. Сейчас у нас есть дети, которые устроены в теннисные академии в Европе. Мы оплачиваем их обучение, питание, проживание», - сказала Свитолина.

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Элина Свитолина российско-украинская война
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Источник The Philadelphia Inquirer
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