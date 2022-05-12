Англия12 мая 2022, 01:19 | Обновлено 12 мая 2022, 01:37
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Лестер – Норвич – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
12 мая 2022, 01:19 | Обновлено 12 мая 2022, 01:37
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В перенесенном поединке 21-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле разгромил «Норвич» со счетом 3:0.
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
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