Чемпионат мира11 мая 2022, 23:50 | Обновлено 11 мая 2022, 23:53
659
0
Боруссия М – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
11 мая в Германии прошел товарищеский матч с участием сине-желтых
11 мая 2022, 23:50 | Обновлено 11 мая 2022, 23:53
659
0
11 мая в Германии прошел товарищеский матч между «Боруссией» М и сборной Украины (1:2).
Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.
Боруссия М – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
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