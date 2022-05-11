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Чемпионат мира
11 мая 2022, 23:50 | Обновлено 11 мая 2022, 23:53
659
0

Боруссия М – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

11 мая в Германии прошел товарищеский матч с участием сине-желтых

11 мая 2022, 23:50 | Обновлено 11 мая 2022, 23:53
659
0
Боруссия М – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

11 мая в Германии прошел товарищеский матч между «Боруссией» М и сборной Украины (1:2).

Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.

Боруссия М – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видео на YouTube

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Источник Sport.ua
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