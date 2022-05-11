11 мая в Германии прошел товарищеский матч между «Боруссией» М и сборной Украины (1:2).

Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.

Боруссия М – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

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