Патрис ЭВРА: «Ман Сити и ПСЖ держатся только на деньгах»
Знаменитый защитник – о комплектации «Манчестер Сити»
Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра поделился своим мнением по поводу трансферной политики «Манчестер Сити» после подписания Эрлинга Холанда:
«Ман Сити» нужны лидеры, но Гвардиола не хочет лидеров в команду. Он не желает личностей. Он лидер. У них нет никого на поле, чтобы помочь в сложной ситуации.
Он строит свои команды, чтобы контролировать всех. Когда что-то идет не так, он всегда решает сам.
«Сити» допустил ошибку против «Реала», это правда. Теперь команда психологически травмирована. Напоминает мне ПСЖ – тоже команда, которая держится только на деньгах.
У «Реала» тоже есть деньги, но за ними стоит история клуба. У «Сити» есть только деньги, футболисты едут туда играть исключительно ради них. Конечно, потом они берут титулы, но до этого они выбирают «Ман Сити», потому что там предлагают больше денег».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все ждут удачного матча отбора ЧМ-2022
Александр Петраков сделал свой выбор