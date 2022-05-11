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  4. Патрис ЭВРА: «Ман Сити и ПСЖ держатся только на деньгах»
Англия
11 мая 2022, 20:35 |
381
0

Патрис ЭВРА: «Ман Сити и ПСЖ держатся только на деньгах»

Знаменитый защитник – о комплектации «Манчестер Сити»

11 мая 2022, 20:35 |
381
0
Патрис ЭВРА: «Ман Сити и ПСЖ держатся только на деньгах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрис Эвра

Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра поделился своим мнением по поводу трансферной политики «Манчестер Сити» после подписания Эрлинга Холанда:

«Ман Сити» нужны лидеры, но Гвардиола не хочет лидеров в команду. Он не желает личностей. Он лидер. У них нет никого на поле, чтобы помочь в сложной ситуации.

Он строит свои команды, чтобы контролировать всех. Когда что-то идет не так, он всегда решает сам.

«Сити» допустил ошибку против «Реала», это правда. Теперь команда психологически травмирована. Напоминает мне ПСЖ – тоже команда, которая держится только на деньгах.

У «Реала» тоже есть деньги, но за ними стоит история клуба. У «Сити» есть только деньги, футболисты едут туда играть исключительно ради них. Конечно, потом они берут титулы, но до этого они выбирают «Ман Сити», потому что там предлагают больше денег».

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Патрис Эвра Манчестер Сити ПСЖ
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Источник Marca
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