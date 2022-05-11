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  4. Ди Мария предложил свои услуги Ювентусу
Франция
11 мая 2022, 20:02 |
399
0

Ди Мария предложил свои услуги Ювентусу

Вингер ПСЖ хочет продолжить карьеру в Италии

11 мая 2022, 20:02 |
399
0
Ди Мария предложил свои услуги Ювентусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Контракт Анхеля Ди Марии с ПСЖ истекает в конце сезона и не будет продлен. 34-летний аргентинец активно ищет себе клуб на новый сезон.

Ди Мария через своих агентов предложил свои услуги «Ювентусу». По информации инсайдера Николо Скиры, туринский клуб пока что не уверен в необходимости подписания возрастного вингера с высокой зарплатой.

В нынешнем сезоне на счету Ди Марии 3 гола и 7 ассистов в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Ди Мария хочет завершить карьеру в Аргентине.

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Анхель Ди Мария ПСЖ Ювентус Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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