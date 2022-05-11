Ди Мария предложил свои услуги Ювентусу

Контракт Анхеля Ди Марии с ПСЖ истекает в конце сезона и не будет продлен. 34-летний аргентинец активно ищет себе клуб на новый сезон.

Ди Мария через своих агентов предложил свои услуги «Ювентусу». По информации инсайдера Николо Скиры, туринский клуб пока что не уверен в необходимости подписания возрастного вингера с высокой зарплатой.

В нынешнем сезоне на счету Ди Марии 3 гола и 7 ассистов в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Ди Мария хочет завершить карьеру в Аргентине.