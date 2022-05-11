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  4. ПИХАЛЕНОК: «Боруссия Менхенгладбах играет почти так же, как Шотландия»
Чемпионат мира
11 мая 2022, 19:50 |
190
1

ПИХАЛЕНОК: «Боруссия Менхенгладбах играет почти так же, как Шотландия»

Хавбек «Днепра-1» – о товарищеском матче с немецким клубом

11 мая 2022, 19:50 |
190
1
ПИХАЛЕНОК: «Боруссия Менхенгладбах играет почти так же, как Шотландия»
УАФ. Александр Пихаленок

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок рассказал о важности товарищеского матча против «Боруссии» Менхенгладбах:

«Это тяжело, потому что нагрузки большие, но я немного тренировался на базе «Руха». Я прибыл с физическими кондициями на 30-40%. Сейчас набираю и постараюсь выйти на пик формы.

Каждое утро я встаю, включаю телефон и смотрю, что происходит в нашей стране. Мы готовимся к очень тяжелому матчу против шотландцев. Очень мечтаем попасть в Катар.

«Боруссия» М играет почти так же, как и сборная Шотландии. Это подходящий соперник. Понятно, что напряжение будет не то, но будем выкладываться на все 100%».

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Александр Пихаленок сборная Украины по футболу Боруссия Менхенгладбах
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Источник ТК Футбол
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inspekcha85
Уверен,наши ребята удивят шотландцев и уверенно пройдут их.С Уэльсом --50/50
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