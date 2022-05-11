ПИХАЛЕНОК: «Боруссия Менхенгладбах играет почти так же, как Шотландия»

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок рассказал о важности товарищеского матча против «Боруссии» Менхенгладбах:

«Это тяжело, потому что нагрузки большие, но я немного тренировался на базе «Руха». Я прибыл с физическими кондициями на 30-40%. Сейчас набираю и постараюсь выйти на пик формы.

Каждое утро я встаю, включаю телефон и смотрю, что происходит в нашей стране. Мы готовимся к очень тяжелому матчу против шотландцев. Очень мечтаем попасть в Катар.

«Боруссия» М играет почти так же, как и сборная Шотландии. Это подходящий соперник. Понятно, что напряжение будет не то, но будем выкладываться на все 100%».