ПИХАЛЕНОК: «Боруссия Менхенгладбах играет почти так же, как Шотландия»
Хавбек «Днепра-1» – о товарищеском матче с немецким клубом
Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок рассказал о важности товарищеского матча против «Боруссии» Менхенгладбах:
«Это тяжело, потому что нагрузки большие, но я немного тренировался на базе «Руха». Я прибыл с физическими кондициями на 30-40%. Сейчас набираю и постараюсь выйти на пик формы.
Каждое утро я встаю, включаю телефон и смотрю, что происходит в нашей стране. Мы готовимся к очень тяжелому матчу против шотландцев. Очень мечтаем попасть в Катар.
«Боруссия» М играет почти так же, как и сборная Шотландии. Это подходящий соперник. Понятно, что напряжение будет не то, но будем выкладываться на все 100%».
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