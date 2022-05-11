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  4. Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на челленджере в Германии
ATP
11 мая 2022, 19:34 |
44
0

Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на челленджере в Германии

Алексей проиграл восьмому сеяному

11 мая 2022, 19:34 |
44
0
Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на челленджере в Германии
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№314 ATP) завершил борьбу в основе челленджера в Германии.

Во втором круге украинец проиграл восьмому сеяному Андрею Мартину из Словакии. 

Хайльбронн. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Андрей Мартин (Словакия) – 3:6, 4:6

Ранее Крутых обыграл экс-шестую ракетку мира.

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Алексей Крутых ATP Хайльбронн Андрей Мартин
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Источник Sport.ua
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