ATP11 мая 2022, 19:34 |
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Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на челленджере в Германии
Алексей проиграл восьмому сеяному
11 мая 2022, 19:34 |
44
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Украинский теннисист Алексей Крутых (№314 ATP) завершил борьбу в основе челленджера в Германии.
Во втором круге украинец проиграл восьмому сеяному Андрею Мартину из Словакии.
Хайльбронн. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Андрей Мартин (Словакия) – 3:6, 4:6
Ранее Крутых обыграл экс-шестую ракетку мира.
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