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  4. Крутых обыграл экс-шестую ракетку мира
ATP
10 мая 2022, 19:25 | Обновлено 10 мая 2022, 20:36
683
1

Крутых обыграл экс-шестую ракетку мира

Алексей добыл самую высокорейтинговую победу в карьере

10 мая 2022, 19:25 | Обновлено 10 мая 2022, 20:36
683
1
Крутых обыграл экс-шестую ракетку мира
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№314 ATP) удачно стартовал в основе челленджера в Германии.
 
В первом круге основной сетки украинец, который преодолел квалификацию, обыграл экс-шестую ракетку мира Жиля Симона (№160 ATP).
 
Хайльбронн. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Жиль Симон (Франция) – 6:2, 6:1
 
Отметим, что для Алексея это самая высокорейтинговая победа в карьере.
 
Далее по сетке украинцу предстоит встреча против восьмого сеяного Андрея Мартина из Словакии.

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Источник Sport.ua
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Spectra
Молодец! Сегодня печальный день получился. Симон объявил о завершении карьере, по окончанию сезона, этот матч показал, что ему нечего показать, поиграет на всех шлемах и уйдет.
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