Крутых обыграл экс-шестую ракетку мира
Алексей добыл самую высокорейтинговую победу в карьере
Украинский теннисист Алексей Крутых (№314 ATP) удачно стартовал в основе челленджера в Германии.
В первом круге основной сетки украинец, который преодолел квалификацию, обыграл экс-шестую ракетку мира Жиля Симона (№160 ATP).
Хайльбронн. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Жиль Симон (Франция) – 6:2, 6:1
Отметим, что для Алексея это самая высокорейтинговая победа в карьере.
Далее по сетке украинцу предстоит встреча против восьмого сеяного Андрея Мартина из Словакии.
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