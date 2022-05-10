Крутых обыграл экс-шестую ракетку мира

Украинский теннисист Алексей Крутых (№314 ATP) удачно стартовал в основе челленджера в Германии.



В первом круге основной сетки украинец, который преодолел квалификацию, обыграл экс-шестую ракетку мира Жиля Симона (№160 ATP).



Хайльбронн. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Жиль Симон (Франция) – 6:2, 6:1



Отметим, что для Алексея это самая высокорейтинговая победа в карьере.



Далее по сетке украинцу предстоит встреча против восьмого сеяного Андрея Мартина из Словакии.