Калинина не сыграет на турнире в Страсбурге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая снялась с турнира в WTA 1000 Риме из-за травмы, не сыграет и на соревнованиях WTA 250 в Страсбурге.

Турнир под названием Internationaux de Strasbourg состоится за неделю до начала Ролан Гаррос.

Отметим, что на турнире в Страсбурге в основе сыграет Марта Костюк.