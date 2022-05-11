WTA11 мая 2022, 19:22 |
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Калинина не сыграет на турнире в Страсбурге
Ангелину до Ролан Гаррос на корте мы не увидим
11 мая 2022, 19:22 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая снялась с турнира в WTA 1000 Риме из-за травмы, не сыграет и на соревнованиях WTA 250 в Страсбурге.
Турнир под названием Internationaux de Strasbourg состоится за неделю до начала Ролан Гаррос.
Отметим, что на турнире в Страсбурге в основе сыграет Марта Костюк.
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